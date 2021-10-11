РИАМО - 11 окт. Число пассажиров аэропорта Внуково с 1 января по 3 октября 2021 года на 51,2% превысило пассажиропоток за аналогичный период 2020 года, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта.

Так, с 1 января по 3 октября этого года аэропорт обслужил 13,791 млн пассажиров. За аналогичный период 2020 года – 9,119 млн пассажиров.

Ранее Внуково вошло в топ-5 аэропортов Европы с самым высоким уровнем пассажиропотока за первую половину 2021 года. Соответствующий отчет разместила отраслевая ассоциация «Международный совет аэропортов Европы» (ACI Europe). С января по август аэропортом воспользовались свыше 10 млн человек.

По итогам всего прошлого года аэропорт Внуково обслужил 12,565 млн пассажиров. Несмотря на пандемию коронавируса, по итогам этого года в аэропорту ожидается более высокий уровень пассажиропотока, чем в прошлом.