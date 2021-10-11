РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 окт. Первая в истории страны цифровая перепись населения начнется 15 октября, вместо бумажных анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Кроме того, жители смогут переписаться самостоятельно — на портале Госуслуг. Сделать это можно как на компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне. Принять участие в переписи граждане смогут и на переписных участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях многофункциональных центров.

Узнать переписчиков можно по экипировке. Они будут одеты в светоотражающий жилет и фирменный шарф с логотипом всероссийской переписи населения, при себе у них будет переписная сумка, планшет, а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.