РИАМО - 11 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству здравоохранения региона и муниципальным властям держать на контроле ход капитального ремонта медицинских объектов, передает корреспондент РИАМО.

«Всю прошлую неделю мы активно смотрели капитальный ремонт наших объектов. Заказчиками часто являются и Минздрав, и муниципалитеты. Прошу вас персонально все клиники, поликлиники держать на своем контроле», - сказал Воробьев.

Он отметил, что также важно развивать первичные онкологические пункты.

В прошлом году на ремонт и перепрофилирование 59 медицинских учреждений было израсходовано около 9 млрд рублей.