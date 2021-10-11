РИАМО - 11 окт. Александр Гречищев стал временно исполняющим обязанности главы Коломны, а временно исполняющим полномочия главы Егорьевска – Игорь Викулов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Гречищев Александр Владимирович у нас возглавит Коломну. Другое время он ассоциировался с Егорьевском. Вы многое сделали в этом непростом муниципалитете. Коломна представляет из себя большую территорию, где требуется особое внимание по занятости, развитию экономики и переменам, которые жители ждут», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он добавил, что врип главы Егорьевска стал Игорь Викулов.

«Он давно работает в системе. Теперь вы руководитель в территории. Я очень надеюсь, что какие-то новые подходы, интересные, мы также увидим на <...> территории», — подчеркнул губернатор.