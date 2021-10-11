РИАМО - 11 окт. В Подмосковье жители подали уже около 68 тысяч заявок на участие в программе «Социальная газификация», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы получили уже порядке 68 тысяч заявок. Это очень много», - сказал Воробьев.
Он отметил, что это инициатива президента требует большой поддержки от «Газпрома». Для удобства жителей работают МФЦ, мобильные пункты.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
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