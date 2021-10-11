РИАМО - 11 окт. В Подмосковье жители подали уже около 68 тысяч заявок на участие в программе «Социальная газификация», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы получили уже порядке 68 тысяч заявок. Это очень много», - сказал Воробьев.

Он отметил, что это инициатива президента требует большой поддержки от «Газпрома». Для удобства жителей работают МФЦ, мобильные пункты.

«Важна и здесь максимальная вовлеченность глав, разъяснения», - заключил Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>