РИАМО - 11 окт. Уровень летальности от коронавируса в столице составляет 1,77%, в Подмосковье этот показатель равен 1,79%, сообщил в понедельник журналистам эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Летальность у нас по Москве составляет 1,77%», - рассказал Онищенко.
В стране уровень летальности находится на отметке 2,78%. А общемировой показатель смертности от коронавируса составляет 2,04%.
Онищенко отметил, что уровень летальности отражает отношение числа умерших к числу заболевших.
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