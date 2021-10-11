РИАМО - 11 окт. Апелляционная инстанция изменила меру пресечения для специалиста-дезинсектора Антона Котова, проходящего по делу об отравлении бабушки и внучки на улице Совхозной в Москве. Мужчину отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Ранее Пресненский районный суд определил для Котова меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 3 статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

9 сентября в столице с признаками острой интоксикации госпитализировали женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила в местном магазине «Магнит» арбуз, который был съеден после ужина.