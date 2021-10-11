РИАМО - 11 окт. В приоритете для Подмосковья продуктовая безопасность и развитие сельского хозяйства, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Более 40 тыс. (человек - ред.) задействованы в сельском хозяйстве. Все, что связано с продуктовой безопасностью, ценами на продукты, находится в центре внимания», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что Подмосковье лидирует по молоку, овощам и другим направлениям.

«У нас существует ряд программ, которые позволяют, несмотря на то что у нас ограниченная территория для сельского хозяйства, показывать неплохие результаты», - уточнил Воробьев.

Глава региона добавил, что каждый год хочется видеть новые результаты на этом поприще.

«Напоминаю, что мы приняли решение по поддержке фермеров. Разрабатывается программа, смысл которой, предоставление успешным фермерам от 10 гектаров земли в разных локациях Подмосковья, чтобы они дальше могли развивать свой бизнес, обеспечивать занятость», - заключил Воробьев.