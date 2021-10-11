РИАМО - 11 окт. Благодаря объединенной работе властей, правоохранительных органов и медиков в Подмосковье удается снижать смертность на дорогах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый год удается снижать смертность, травмы на дорогах. С первого дня мы ведем эту работу совместно», - сказал Воробьев.

Он отметил, что для этого необходимо совмещать усилия властей на всех уровнях, а также сотрудников ГИБДД, медиков и самих жителей.

«Мы активно пользуемся авиацией, чтобы в особо тяжелых случаях такую помощь оказывать», - заключил Воробьев.

Ранее заместитель начальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов сообщил, что за последние 8 лет смертность в ДТП в Московской области снижена на 56%, детская смертность в ДТП сократилась на 62%.