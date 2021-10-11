РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 окт. Исполняющий обязанности главы Королева Игорь Трифонов приоритетом в работе назвал сохранение темпов перемен, который задал Александр Ходырев, написал сам Трифонов в своем Instagram-аккаунте.

В понедельник глава Королева Александр Ходырев подал в отставку, решением совета депутатов исполняющим обязанности главы назначен Игорь Трифонов. Александр Ходырев избран председателем совета депутатов.

«Приоритетом в своей работе считаю продолжать реализацию всех начатых в нашем городе проектов в образовании, здравоохранении, повышении уровня жизни горожан, обеспечивать дальнейшее развитие наукограда и сохранять высокий темп перемен, который задал Александр Николаевич Ходырев», - написал Трифонов.

Он поблагодарил коллег за поддержку и доверие.

Игорь Трифонов 7 лет работал в Королеве в должности заместителя главы администрации, курировал вопросы экономического развития наукограда.