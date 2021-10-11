РИАМО - 11 окт. В столице за минувшие сутки выявили 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявили 1 683 677 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

За последние 2 недели число госпитализаций в мегаполисе выросло вдвое, а заболеваемость — в 1,5 раза. Ситуация продолжает ухудшаться.

Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, в столице откроют пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Любой желающий сможет посетить их и проверить наличие антигена к Covid-19 за 15 минут.

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