РИАМО - 11 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов. Бывший глава округа Александр Ходырев стал руководителем совета депутатов, передает корреспондент РИАМО.

«Городской округ (Королев – ред.) возглавит Трифонов Игорь Владимирович. С 2014 года он работает в муниципалитете в должности заместителя», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что Ходырев стал председателем совета депутатов.