РИАМО - 11 окт. Премия «Мы рядом» создана для поддержки волонтеров и неравнодушных граждан Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в 17:00 мы в очередной раз подводим итоги премии «Мы рядом». Смысл ее - поддержать самых неравнодушных граждан, общественные организации, волонтеров, которые реализуют проекты в самых разных уголках Подмосковья по очень чувствительным социальным темам», - сказал Воробьев.

Награду в рамках премии присуждают за социально значимые инициативы, которые направлены на позитивные перемены разного масштаба в Московской области.

В этом году будут вручаться 500 премий. Призовой фонд составляет 80 млн рублей. А 10 участников, которые представят самые интересные идеи, получат премию в рамках спецноминации «Перемены Подмосковья». На участие в конкурсе было принято более 6,6 тыс. заявок.