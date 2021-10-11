РИАМО - 11 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что Дмитрий Абаренов возглавит министерство физической культуры и спорта Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Кадровые изменения. <...> Хочу представить Абаренова Дмитрия Александровича, он у нас будет руководить спортом», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор обратил внимание на важность доступности массового спорта и активной коммуникации с различными сообществами.

«Задача, чтобы все спортивные объекты были безопасны и удобны», - подчеркнул Воробьев.

Абаренов ранее возглавлял Ленинский округ Подмосковья. Он сложил полномочия по собственному желанию.

Абаренов работал в Минспорте Подмосковья и администрации Можайского района. С 26 декабря 2018 года по 9 марта 2021 года был главой Можайского округа. Весной был избран главой Ленинского округа.