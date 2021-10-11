РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 окт. В историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» в Щелкове 15 октября откроется выставка этнографических рушников из коллекции Любови Мироновой, сообщается на сайте музея.

На выставке можно будет посмотреть на рушники ручной работы разных народов, проживающих на территории России. Рушники, которые будут представлены на выставке, расшиты разными узорами в соответствии с национальными традициями.

Открытие выставки в 14:00. Узнать все подробности можно по телефону: 8(496)563-53-40.

Рушниик - полотенце из домотканого холста. Предмет народной культуры и народного творчества славян, в большей степени восточных. Предмет обыденного и ритуального назначения; наделяется семантикой пути, дороги, соединения, связывания.