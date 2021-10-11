РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. В парке Талалихина подмосковного Подольска закончился сезон работы аттракционов, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С понедельника в парке Талалихина закончился сезон работы аттракционов. Это означает, что они заработают вновь только весной 2022 года.

В осенне-зимнее время в парке будут радовать гостей кофейня, городской Конный центр, а также новые топиарные фигуры.