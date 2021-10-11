РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. Во дворах подмосковных Люберец на минувшей неделе заделали ямы площадью более 400 кв. м, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации руководитель управления по благоустройству Елена Чиркова.

«Всего в городском округе Люберцы 679 дворов, в уборке участвовали 109 единиц техники, 1 215 сотрудников. Всего вывезли 390 кубометров мусора. Также был проведен ремонт 43 ям площадью более 400 кв. м», - сказала Чиркова.

Она пояснила, что в ЕДС ЖКХ поступило за неделю 70 обращений по теме благоустройства, основная доля касалась уборки и содержания территории.

Чиркова добавила, что за неделю вынесено три постановления на сумму 3 тыс. рублей за парковку, препятствующую вывозу мусора, и одно постановление на сумму 150 тыс. рублей за ненадлежащее содержание территории.