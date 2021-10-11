РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Теруправление микрорайона Климовск Подольска ежедневно контролирует работы по ремонту тротуаров вдоль улицы Победы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с большим количеством обращений граждан и созданными неудобствами для пешеходов из-за капремонта тротуаров вдоль улицы Победы сотрудники территориального управления ежедневно выезжают на место производства работ для проверки хода работ. По четной и нечетной сторонам работают две разные субподрядные организации, протяженность тротуара по каждой стороне составляет чуть более 1100 метров.

По состоянию на понедельник, по четной стороне уже уложено 600 метров асфальтового покрытия. До 13 октября на 100% будет подготовлено песчаное основание на оставшемся участке тротуара, а до 16 октября - планируется обустроить щебеночное основание. При благоприятных погодных условиях параллельно начнутся работы по укладке асфальтового покрытия.

По нечетной стороне работы по устройству песчаного основания выполнены на 85%. Рабочими установлено 200 погонных метров бордюрного камня, ежедневно планируется устанавливать по 160 погонных метров бордюра. С 12 октября субподрядчик добавит еще одну бригаду для установки бортового камня, а до 17 октября планируется установить бортовой камень на основном участке тротуара (от улицы Овальной до реки Петрица). Также к концу текущей недели планируются начать работы по отсыпке тротуара щебнем.

В настоящее время на тротуарах работают 6 тракторов, бетономешалка, два самосвала. Заказчиком работ является ГБУ «Мосавтодор».