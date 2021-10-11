РИАМО - 11 окт. Публицист, телеведущий, политик Анатолий Вассерман рассказал в интервью РИАМО, что его политический оппонент во время выборов в Госдуму подала в суд иск об аннулировании регистрации Вассермана в качестве кандидата.

В сентябре этого года Вассерман на выборах в Госдуму победил в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве. Уже 12 октября пройдет первое пленарное заседание нижней палаты российского парламента VIII созыва.

«Конкуренция была, но малоощутимая. Вот один из ее примеров. Кандидат от партии «Яблоко» подала иск в суд, требуя аннулировать мою регистрацию. Поскольку было очевидно, что изложенные в иске доводы несостоятельны и его не удовлетворят, она подала документы заведомо поздно. В итоге его отклонили без рассмотрения. Это достаточно расхожий трюк. Он используется, чтобы впоследствии кричать: «Вот как власть меня боится, поэтому не рассматривает иск». Воспринимать таких оппонентов всерьез трудно», - отметил Вассерман.

Также, по его словам, за некоторое время до голосования по результатам соцопросов избирателей было видно, что его кандидатура лидирует с достаточным запасом.

«Это позволило мне не беспокоиться о ходе и результатах выборов», - сказал политик.

Выбору в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября 2021 года.