РИАМО - 11 окт. Публицист, телеведущий, политик Анатолий Вассерман рассказал в интервью РИАМО, что его политический оппонент во время выборов в Госдуму подала в суд иск об аннулировании регистрации Вассермана в качестве кандидата.
В сентябре этого года Вассерман на выборах в Госдуму победил в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве. Уже 12 октября пройдет первое пленарное заседание нижней палаты российского парламента VIII созыва.
Также, по его словам, за некоторое время до голосования по результатам соцопросов избирателей было видно, что его кандидатура лидирует с достаточным запасом.
«Это позволило мне не беспокоиться о ходе и результатах выборов», - сказал политик.
Выбору в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября 2021 года.
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