РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 окт. Глава Королева Александр Ходырев подал в отставку, сообщает пресс-служба городской администрации.

В понедельник Ходырев подал в отставку по собственному желанию. Он избран председателем Совета депутатов городского округа Королев решением 59 заседания городского Совета депутатов.

Исполняющим обязанности главы Королева Совет депутатов избрал Игоря Трифонова, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации.

Александр Ходырев возглавлял наукоград с 14 сентября 2014 года.