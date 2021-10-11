РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 окт. В подмосковном Щелкове задержали женщину, совершившую кражу товара из магазина «Глобус», сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

10 октября женщина пыталась вынести товар на сумму более 5 тыс. рублей из гипермаркета «Глобус». Ее действия были замечены сотрудниками магазина, которые вызвали росгвардейцев. Оперативно прибывший на место экипаж задержал жительницу Фрязина 1957 года рождения.

После задержания она была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.