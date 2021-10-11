РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. Жители подмосковных Люберец за неделю оставили более 5,1 тыс. обращений в ЕДС ЖКХ, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«На минувшей неделе, с 4 по 10 октября, в ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы поступило 5 166 обращений от жителей Люберец. Основная масса касалась вопросов водоснабжения и теплоснабжения, работы МособлЕИРЦ», - сказал Караваев.

По системе «Инцидент» больше всего жалоб было на управляющую компанию «Забота о доме» по качеству водоснабжения и на «ПИК-Комфорт» по вопросу начисления за горячую воду и теплоснабжение. Через портал «Добродел» больше всего обращений было по работе УК «Самолет».

Караваев отметил, что за неделю поступила 21 жалоба по уличному освещению. Также он рассказал о ремонте многоквартирных домов в округе. Всего на текущий год запланирован ремонт 61 дома, выполнены уже в 53, восемь находятся в работе.

В Люберцах реализуется программа «Светлый город» по 24 адресам, по 21 уже выполнены работы. Всего планируется установить 413 опор, 457 светильников, уже установили 193 опоры и 223 светильника.

Завершение работ планируется до 20 октября.