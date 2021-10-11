РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Проект для предпринимателей «Сделано в Красногорске» получит престижную премию имени Столыпина в области экономики и финансов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В 2020 году администрацией городского округа Красногорск, Торгово-промышленной палатой и рядом активных предпринимателей была придумана программа «Сделано в Красногорске». Нам удалось создать ресурс, позволяющий информировать жителей, что можно приобрести в Красногорске», - сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

Он отметил, что восприятие этой программы предпринимателями и жителями превзошло ожидания организаторов. И сегодня программа продолжается.

Премия в области экономики и финансов имени Столыпина в номинации «Инфраструктурный проект года» будет вручена в ходе проведения I Национального конгресса предпринимателей и финансистов 14 октября в здании ТПП РФ.