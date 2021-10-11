РИАМО - 11 окт. Телеведущий, публицист, политик Анатолий Вассерман рассказал в интервью РИАМО, что его отец, ученый-теплофизик Александр Вассерман не сразу принял деятельность своего сына.

В сентябре этого года Анатолий Вассерман занял первое место в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве на выборах в Госдуму. Он обошел десяток конкурентов. Всего же политической деятельностью Вассерман занимается уже около 30 лет.

«С одной стороны, после института я два десятилетия занимался программированием — действительно не отцовской специальностью. С другой, когда отец по этому поводу огорчился, я ему сказал, что фактически продолжаю его творческий путь. Он, начав путь в науке как инженер-судомеханик, постепенно — в несколько этапов — перешел к разработке компьютерных методов составления уравнений состояния теплофизических свойств веществ. Ну а я просто сделал следующий шаг — влез в компьютерные методы вообще. Он признал, что его сын движется в том же направлении — просто пошел чуть подальше», - рассказал Вассерман.

Сам же Вассерман называет себя политическим публицистом и политическим консультантом.

Александр Вассерман - ученый-теплофизик, специалист по единым уравнениям состояния, педагог, доктор технических наук. Умер в возрасте 89 лет.