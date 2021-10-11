РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 окт. В подмосковном Королеве определили подрядчика для строительства музыкальной школы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам открытого конкурса заключен контракт на проектирование и строительство детской музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный Королева.

«Контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ заключен с АО «Автобытдор», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Для музыкальной школы запланировано строительство двухэтажного нового здания, в котором предусмотрено размещение зрительного зала, двух репетиционных залов, 26 учебных залов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий, а также административно-хозяйственные помещения.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Королев.

Завершение строительства планируется в 2023 году.