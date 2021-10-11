РИАМО - 11 окт. Телеведущий, общественный деятель Анатолий Вассерман рассказал в интервью РИАМО, что уже около 30 лет участвует в политической жизни Украины и России и поэтому для него участие в выборах в Госдуму стало «почти неизбежным делом».

Вассерман занял первое место в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве на выборах в Госдуму. По количеству набранных голосов он обошел десяток конкурентов.

«Я в политике уже три десятилетия. Это не только участие в выборах в качестве кандидата. Я политический публицист с 1991‑го года и политический консультант с 1994‑го. Собственную кандидатуру впервые выдвинул на выборах в 1990‑м, еще во времена Советского Союза. Тогдашний мой трудовой коллектив не поддержал меня, сказав, что я им нужнее в качестве сотрудника, а не депутата. В 1994‑м баллотировался в Верховный совет Украины и при 24 кандидатах в округе занял второе место», - отметил Вассерман.

Он напомнил также, что в 2016 году на выборах в Госдуму выдвинул свою кандидатуру по округу и региональному столичному списку от партии «Справедливая Россия».

«В округе № 205 занял второе место, уступив единороссу. Этой осенью мне там же удалось победить. Так что для меня участие в выборах — дело естественное и почти неизбежное», - подчеркнул Вассерман.

Выбору в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября 2021 года.