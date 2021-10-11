РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. 16 пожаров произошли на территории подмосковного Красногорска с начала октября, один человек получил травмы, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

С начала года в округе произошло 239 пожаров, на которых погибли 5 и получили травмы 6 человек. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 289 пожаров, в результате которых 16 человек погибли и еще 15 получили травмы.

МЧС рекомендует в случае пожара сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости граждане могут обратиться в Главное управление МЧС России по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 112.