РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 окт. Гимнаст из подмосковного Королева будет представлять Россию на чемпионате мира в Японии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Российские гимнасты получили въездные визы Японии для участия на чемпионате мира по спортивной гимнастике. В состав российской команды из 10 человек включен и гимнаст из Королева Мухаммаджон Якубов.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в городе Китакюсю с 18 по 24 октября. Там же с 27 по 31 октября состоится чемпионат мира по художественной гимнастике.