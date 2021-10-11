РИАМО - 11 окт. Телеведущий, общественный деятель, политик Анатолий Вассерман сообщил в интервью РИАМО, что после политических событий на Украине в 2014 году отказ от гражданства этой страны для него стал естественным.

Российское гражданство политик получил в 2016 году, а осенью этого года самовыдвиженец Вассерман занял первое место в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве на выборах в Госдуму. По количеству набранных голосов он обошел десяток конкурентов.

«В обстоятельствах, сложившихся после государственного переворота 22 февраля 2014‑го на Украине, отказ от ее гражданства стал для меня естественным. Во-первых, я оставался гражданином этой республики, пока считал, что агитацию за ее воссоединение с остальной Россией воспримут лучше, если она будет исходить от человека с украинским паспортом. Но после переворота стало ясно, что мирным путем воссоединение не состоится», - отметил политик.

Он также рассказал, что лишился возможности приезжать на малую родину — в Одессу.

«Более того, в мае этого года, когда папа умер от коронавируса, я даже не смог приехать на Украину: прощался с ним через интернет-трансляцию. На Украине некоторые «деятели» не просто меня ненавидят за мою политическую позицию, но еще и следят за мной. Если бы я приехал, то меня в лучшем случае убили бы сразу после пересечения границы, а, скорее всего, медленно убили в тюрьме», - подчеркнул Вассерман.

Отец политика - Александр Вассерман - ученый-теплофизик, специалист по единым уравнениям состояния, педагог, доктор технических наук. Умер в возрасте 89 лет.

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