РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. На минувших выходных в подмосковном Красногорске провели арт-фолк фестиваль многонациональной культуры, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Мероприятие организовали администрация Красногорска совместно с общественной палатой округа и благотворительным фондом «Звезда на ладошке», генеральным директором которого является Алена Хмельницкая. Актриса разыграла призы в лотерее, организованной ее благотворительным фондом, и в формате аукциона продала «звездные шарлотки» от Татьяны Арнтгольц, Эвелины Бледанс, Дениса Клявера и пирог собственного исполнения, который вызвал у гостей фестиваля наибольший интерес.

«Миссия нашего фонда – помощь детям с редким генетическим заболеванием - спинальная мышечная атрофия (СМА). Мы продаем лотерейные билеты: у нас разыгрываются билеты от театра «Ленком», сертификаты на уход в салоне «Eligio», сертификаты на занятия онлайн у основательницы дыхательных гимнастик в России Марины Корпан», - сказала Хмельницкая.

Также велся сбор денег на лечение маленького жителя Красногорска с диагнозом СМА II типа Саши Веселова, которому срочно необходим препарат Zolgensma, стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей.

В рамках фестиваля прошел гастрономический конкурс, на котором народы Беларуси, Башкортостана, Татарстана и Азербайджана представили блюда своих национальных кухонь. Первое место досталось гостям из Башкирии, второе - из Татарстана и третье заняли представители Белоруссии.

В конкурсе шарлоток победителей определяли в номинациях. «Самую вкусную» шарлотку испекли студенты Красногорского колледжа, «Самая необычная» получилась у членов клуба «Активное долголетие», «Самую большую» принесли воспитанники детского сада №46, ну а «Самой креативной» признана шарлотка от детского сада №4.

Более 30 коллективов продемонстрировали свои национальные песни и танцы. Всех участников наградили дипломами и сувенирами.

Завершился праздник не по сценарию: житель Красногорска Андрей сделал предложение руки и сердца своей девушке Полине, в чем ему помогла и Алена Хмельницкая. Девушка на столь неожиданный поступок ответила утвердительно. С датой свадьбы будущие молодожены еще не определились.

«Мы видим, что у наших граждан есть интерес к фестивалю, мы планируем проводить его ежегодно», - сказала начальник управления по социальным вопросам администрации округа Эльвира Кавалерская.