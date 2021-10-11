РИАМО - 11 окт. Жители Москвы могут сдать бесплатный экспресс-тест на Covid-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах, об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем расширять возможности тестирования на Covid-19 в городе. С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и 10 популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо», - сказала Ракова.

Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.

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