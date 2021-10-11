РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. В Подольске торжественно открыли мемориальную доску в память о почетном гражданине округа Роберте Чиже, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

Мемориальную доску в память о почетном гражданине Подольска, председателе исполкома горсовета в 1975–1980 годах, первом секретаре горкома партии в 1981–1987 годах Роберте Чиже торжественно открыли на доме №24/23 по улице Рабочей, где он жил.

«В состоявшемся открытии мемориальной доски и надгробного памятника на могиле Чижа приняли участие подольчане разных поколений – в знак искреннего уважения к большому труженику, настоящему патриоту Подольска», - написал Пестов.

На ответственную руководящую работу Чиж был выдвинут из ОКБ «Гидропресс», где прошел путь от конструктора до начальника отдела и секретаря парткома предприятия. Под его руководством в Подольске осуществлены широкое благоустройство, строительство жилья и социальных объектов в микрорайонах Фетищево, Зеленовском, Парковом, Юбилейном, начал работу Выставочный зал, введен в эксплуатацию колхозный рынок. Также город достойно встретил в 1980 году Олимпийский огонь, а в 1981-м свое 200-летие – новыми значимыми объектами. Чиж умер в апреле 2020 года.