РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. Уголовное дело возбудили по факту ограбления букмекерской конторы, туда ворвался мужчина с оружием и похитил более 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по региону совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в разбое.

«Установлено, что злоумышленник в маске ворвался в помещение букмекерской конторы, расположенной в микрорайоне Железнодорожный и, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы более 250 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и по месту проживания задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Железнодорожным городским судом правонарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.