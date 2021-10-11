РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. На территории городского округа Люберцы с 4 по 10 октября пожарные ликвидировали три возгорания, также они спасли из огня обгоревшего мужчину, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа и. о. начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«На минувшей неделе было 57 выездов, участвовали в тушении шести пожаров. Три произошли в Люберцах, два - в Котельниках, один - в Дзержинском», - сказал Катаев.

Так, 5 октября в 13:23 в Овражках, дом 1 загорелось складское помещение размером 15 на 30 м. Склад сгорел на площади 450 кв. м., пострадавших нет.

9 октября в 16:43 на улице Камова, дом 8/1 в одной из квартир на 13 этаже произошло возгорание. В результате пожара обгорели личные вещи и мебель на площади 3 кв. м. Пожарным подразделением спасен из горящей квартиры мужчина, доставлен с ожогами II степени в городскую больницу.

Также 9 октября в 19:48 в поселке Красково на улице Лорха, дом №15/2 также загорелась квартира на 8 этаже, обгорели личные вещи на балконе. Пострадавших нет.