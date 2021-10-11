РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Третий этап социально-ориентированного проекта «Национальный триатлон 2021» провели в подмосковном Красногорске 9 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На лыжном стадионе «Зоркий» провели состязания по велокроссу на дистанцию 1, 2 и 5 тыс. метров, а также бегу на 2 тыс. метров.

Помимо соревнований, все желающие приняли участие в инклюзивном забеге «Круг добра» на 400 метров, где преодолеть дистанцию можно было любым способом. На дистанцию вышли и «Фитнес мамы» с колясками. Все участники получили полезные подарки.

В рамках мероприятия состоялся детский турнир по мини-футболу «Кубок «Ветеранских вестей», посвященный 5-летнему юбилею со дня создания этого российского информационного агентства. В турнире приняли участие 8 детских команд 2010-2011 городов рождения из разных городских округов Московской области.

Также при содействии спортивного клуба «Титан» состоялся турнир по лазертагу. Помимо спортивных соревнований, гостей порадовала развлекательная программа: выступление творческих коллективов и артистов, конкурсы и викторины. Всех гостей и участников мероприятия угостили кашей, горячим чаем и сладостями.

«Национальный триатлон – это социально-ориентированный проект. Его задача - объединить детей с различным состоянием здоровья, дать всем возможность окунуться в атмосферу спорта и праздника. Для ребят такие праздники - своеобразная «социальная реабилитация». Мы дарим подарки нашим гостям, спортсменам. В этот раз вручили коллективам интернатов необходимую им в учебном году канцелярию», - сказал создатель проекта «Национальный триатлон» Андрей Гришин.