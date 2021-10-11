РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 окт. В подмосковном Домодедове в ходе распития спиртных напитков мужчина нанес приятелю колото-резаное ранение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшего госпитализировали в Домодедовскую ЦГБ из дома в СНТ «Строитель» микрорайона Белые Столбы.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление полиция установила и задержала подозреваемого 57-летнего жителя Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».