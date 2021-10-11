РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 окт. В подмосковном Королеве мужчина украл из магазина две телеприставки, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Представитель магазина бытовой техники на проспекте Космонавтов обратился в полицию с заявлением о том, что из магазина украдены две телевизионные приставки. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего местного жителя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.