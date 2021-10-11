РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. Пожар потушили в хозяйственной постройке в микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи, пострадавших нет, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

10 октября в 02:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по адресу: Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский.

В 05:30 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 2 единицы техники и 9 человек.