На 12 октября запланировано первое пленарное заседание нижней палаты российского парламента VIII созыва. Интересы жителей Преображенского одномандатного избирательного округа Москвы № 205 в нем будет представлять Анатолий Вассерман. Он участвовал в избирательной кампании как самовыдвиженец и обошел по количеству набранных голосов десяток конкурентов. Почему он занимается политической деятельностью и что хочет изменить в российском законодательстве, Вассерман рассказал в интервью РИАМО.

— Анатолий Александрович, у вас богатый опыт участия в политической жизни. Скажите, пожалуйста, почему вы пошли в политику?

— Я в политике уже три десятилетия. Это не только участие в выборах в качестве кандидата. Я — политический публицист с 1991-го года и политический консультант с 1994-го. Собственную кандидатуру впервые выдвинул на выборах в 1990-м, еще во времена Советского Союза. Тогдашний мой трудовой коллектив не поддержал меня, сказав, что я им нужнее в качестве сотрудника, а не депутата. В 1994-м баллотировался в Верховный совет Украины и при 24 кандидатах в округе занял второе место.

На выборах в Государственную думу России в 2016-м выдвинул свою кандидатуру по округу и региональному столичному списку от партии «Справедливая Россия». В округе № 205 занял второе место, уступив единороссу. Этой осенью мне там же удалось победить. Так что для меня участие в выборах — дело естественное и почти неизбежное.

фото из личного архива Анатолия Вассермана

— Как ваш папа — известный ученый-теплофизик Александр Анатольевич Вассерман — относился к тому, что вы, имея профильное образование, не продолжили семейную династию?

— С одной стороны, после института я два десятилетия занимался программированием — действительно не отцовской специальностью. С другой, когда отец по этому поводу огорчился, я ему сказал, что фактически продолжаю его творческий путь. Он, начав путь в науке как инженер-судомеханик, постепенно — в несколько этапов — перешел к разработке компьютерных методов составления уравнений состояния теплофизических свойств веществ. Ну, а я просто сделал следующий шаг — влез в компьютерные методы вообще. Он признал, что его сын движется в том же направлении — просто пошел чуть подальше.

— В январе 2016-го года вы получили российское гражданство, отказавшись от украинского. С чем это было связано?

— В обстоятельствах, сложившихся после государственного переворота 22 февраля 2014-го на Украине, отказ от ее гражданства стал для меня естественным. Во-первых, я оставался гражданином этой республики, пока считал, что агитацию за ее воссоединение с остальной Россией воспримут лучше, если она будет исходить от человека с украинским паспортом. Но после переворота стало ясно, что мирным путем воссоединение не состоится. Во-вторых, я фактически лишился возможности приезжать на малую родину — в Одессу.

Более того, в мае этого года, когда папа умер от коронавируса, я даже не смог приехать на Украину: прощался с ним через интернет-трансляцию. На Украине некоторые «деятели» не просто меня ненавидят за мою политическую позицию, но еще и следят за мной. Если бы я приехал, то меня в лучшем случае убили бы сразу после пересечения границы, а скорее всего медленно убили в тюрьме.

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— Анатолий Александрович, вы баллотировались в парламент от Преображенского одномандатного избирательного округа. Вашими оппонентами в борьбе за голоса его жителей были десять кандидатов от разных партий. Скажите, пожалуйста, ощущали вы конкуренцию с их стороны и если да, то в чем она выражалась?

— Конкуренция была, но малоощутимая. Вот один из ее примеров. Кандидат от партии «Яблоко» подала иск в суд, требуя аннулировать мою регистрацию. Поскольку было очевидно, что изложенные в иске доводы несостоятельны и его не удовлетворят, она подала документы заведомо поздно. В итоге его отклонили без рассмотрения. Это достаточно расхожий трюк. Он используется, чтобы впоследствии кричать: «Вот как власть меня боится, поэтому не рассматривает иск». Воспринимать таких оппонентов всерьез трудно.

К тому же за некоторое время до голосования по результатам соцопросов избирателей было видно, что моя кандидатура лидирует с достаточным запасом. Это позволило мне не беспокоиться о ходе и результатах выборов.

фото из личного архива Анатолия Вассермана

— Во время предвыборной кампании вы встречались с избирателями. Какие наказы они вам дали?

— Встреч было немного и немноголюдных, поскольку действовали карантинные ограничения.

Конкретные наказы жители давали. Анализируя их, пришел к выводу, что мне нужно не столько удовлетворять какие-то конкретные просьбы, сколько работать над изменением законов. Стало очевидно: основная масса сообщенных мне проблем — прямое следствие несовершенства нашего законодательства.

За две недели до выборов я опубликовал брошюру, где изложил свои первоочередные законодательные инициативы. Их продвижение в Государственной думе и будет исполнением наказов моих избирателей.

— Расскажите, пожалуйста, о некоторых из них.

— Считаю, что из образования и здравоохранения нужно немедленно исключить понятие «услуга». Это позволит решить львиную долю проблем, сейчас там существующих. Услуга, по определению, — когда человеку делают то, чего он сам хочет. А в этих сферах нужно делать то, что ему необходимо. Вне зависимости от того, осознает ли он эту свою нужду.

Например, в здравоохранении это касается оказания психиатрической помощи. Сейчас по закону практически невозможно заблаговременно госпитализировать человека, представляющего опасность для себя и окружающих, до того, как эта опасность осуществится.

Также, на мой взгляд, необходимо перераспределить налог с дохода физических лиц так, чтобы одна его половина, как и сейчас, оставалась в распоряжении местных властей тех мест, где данные физические лица получают доход, а другая направлялась в адрес тех территорий, где они живут. Это упростит финансирование развития так называемых «спальных районов» и населенных пунктов, откуда наши граждане приезжают на заработки, например, в Москву. При этом места, где они работают, не обеднеют, так как любые наниматели платят еще несколько налогов, в том числе в местный бюджет.

Надо восстановить действие устанавливаемых в расчете на одного жителя градостроительных нормативов в части создания инфраструктуры и возведения социальных объектов. Сейчас соблюдение этих нормативов никто не контролирует, поэтому школы, поликлиники и детские сады в районах с новой застройкой зачастую перегружены.

— Анатолий Александрович, 12 октября состоится первое заседание Государственной думы VIII созыва. В какой комитет парламента планируете войти?

— Надеюсь работать в комитете по образованию и науке.

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— Примкнете ли к какой-нибудь фракции в парламенте или сохраните статус независимого депутата?

— Если в рамках думского регламента не будет возможности работать самостоятельно и возникнет необходимость войти в какую-либо фракцию, то, вероятнее всего, войду во фракцию партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». С ней достаточно долго работал в качестве эксперта. Даже некоторые пункты ее предвыборной программы выработаны при моем участии. И главное — в предвыборной программе этой партии меньше всего пунктов, с которыми я не согласен.

— В Госдуме существует негласный дресс-код. Будете придерживаться его или останетесь верным своему образу в одежде?

— Я придерживаюсь своей формы одежды на протяжении уже трех с половиной десятилетий не ради ее внешнего вида, а исключительно ради удобства. Мне желательно иметь при себе немало предметов, каждый из которых может понадобиться совершенно неожиданно и очень срочно.