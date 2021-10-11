РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Пробки протяженностью 6,7 км образовалась на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске утром в понедельник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

При движении в сторону центра движение затруднено на участке от ТРЦ «Рига Молл» до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов.

Также пробка длиной почти на 1 км образовалась на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе. На дорожную ситуацию здесь влияет ДТП в районе поворота на станцию МЦД-2 Павшино.

На Волоколамском шоссе наблюдаются локальные пробки в обоих направлениях. Движение также затруднено на участке перед МКАД. Тех, кто едет дальше в центр, ждет пробка протяженностью 1,5 км до моста через реку Сходню. Этот участок обозначен на карте бордовым.

Наблюдаются участки со сниженной скоростью потока на Пятницком шоссе в обоих направлениях.