РИАМО - 11 окт. Правительство Татарстана окажет материальную помощь семьям погибших при жесткой посадке самолета L-410. Им выплатят по 1 млн рублей, сообщает

Те, чьи близкие находятся в тяжелом состоянии, получат по 400 тыс. рублей.

Трагедия произошла 10 октября в Мензелинске. Борт разбился через несколько минут после вылета. В самолете находились 22 человек, 16 из них погибли, 6 выжили.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина расследовать его будет центральный аппарат ведомства.

По предварительной информации, причиной трагедии мог стать отказ двигателя.