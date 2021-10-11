РИАМО - 11 окт. Подмосковный портал госуслуг работает уже 9 лет. За этот период на портале uslugi.mosreg.ru зарегистрировались 7,4 млн человек, было оказано более 35 млн электронных государственных услуг, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Чтобы стать пользователем регионального портала госуслуг, нужно иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ее можно получить на федеральном портале госуслуг gosuslugi.ru/esia-help.

«Цифровизация сегодня – один из трендов развития государства, в первую очередь – в оказании государственных услуг. В Подмосковье для этих целей 9 лет назад был создан региональный портал госуслуг. Сегодня через него можно получить 213 услуг для жителей и бизнеса, и число онлайн-сервисов постоянно растет», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что за последние 3 года на портале появилось более 60 новых региональных и муниципальных услуг. Число пользователей составляет 7,4 млн. Это практически равно населению региона.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе все социально значимые услуги переводят в «цифру». На подмосковном портале госуслуг можно онлайн прикрепиться к поликлинике, записать детей в детсад, школу, получить льготы и субсидии, оформить выплаты с рождением ребенка. Запись в кружки и секции является одной из самых популярных услуг. Ее каждый год получают свыше 1,1 млн человек. За «Выплатой на молочную кухню» обращаются порядка 340 тыс. жителей.

Представители бизнеса чаще всего обращаются за получением лицензии на такси, согласованием установки средств размещения информации, оформлением пропуска для передвижения грузовиков по МКАД, выдачей разрешений на возведение объектов капитального строительства.

В этом году на региональный портал госуслуг поступило уже свыше 4,3 млн обращений.

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