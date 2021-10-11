РИАМО - 11 окт. Из квартиры в доме №8 по улице Земляной Вал в столице были украдены ювелирные изделия, деньги, ценные вещи и документы. Полиция обнаружила, что входная дверь была взломана, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило в правоохранительные органы вечером 9 октября. В квартире проживают самозанятые мужчина и женщина 1992 года рождения.

Злоумышленники забрали травматический пистолет «Гранд Пауэр Т12», часы, 900 тыс. рублей и 10 тыс. долларов, ювелирные изделия, личные вещи и документы.

Общая сумма ущерба составила около 6,35 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение).