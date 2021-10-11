РИАМО - 11 окт. Московский инновационный кластер стал участником глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network. Это позволит столице расширить международную кооперацию, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Сеть TCI Network была создана организацией The Competitiveness Institute — Asociación Competitividad. В рамках работы этого сообщества проводятся конференции, деловые миссии и программы обмена опытом.

«Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает для нас новые возможности. Например, совместные программы с кластерами других стран будут способствовать продвижению проектов московских инноваторов на зарубежных рынках», - отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Работа TCI разделена на два основных направления – инновации и оценка развития кластеров. По каждому из них рабочие группы проводят мастерские и профильные встречи.

«МИК ведет активную международную деятельность. В первую очередь она направлена на вывод технологических решений на рынки стран Азии, Европы и США», - заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В качестве примера он привел российско-китайский конкурс «МИК-Чжунгуаньцунь», на который уже поступило более 700 проектов-заявок, среди них свыше 350 – российские.

TCI Network объединяет 78 организаций и 9 тыс. экспертов из 111 стран мира.