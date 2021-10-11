РИАМО - 11 окт. Подмосковное УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в 100 тыс. рублей в отношении ПАО «Россети Московский регион». Основанием стало нарушение сроков направления договора о подключении к электросетям, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалобу на ПАО подало АО «Капитал Инвест Групп». Это АО работает на территории села Бояркино округа Коломна. По сообщению компании, ПАО не соблюдало правила технического подключения. Сроки направления договора были нарушены.

По данному факту УФАС провело административное расследование. Факт нарушения был установлен.

За нарушение правил технического подключения, в соответствии со статьей 9.21 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность.