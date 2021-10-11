РИАМО - 11 окт. За лето 2021 года Раменский округ в Подмосковье посетили около 14 тыс. туристов. Зимой ожидается 12,5 тыс. туристов, сообщили РИАМО в туристско-информационном центре «Раменское».

Осенью в округе состоится открытие творческого сезона, которое будет сопровождаться грандиозным концертом. В октябре – ноябре в Раменском пройдет несколько конкурсов, посвященных развитию туризма.

Так, в округе состоится вокальный фестиваль-конкурс «Голос'ОК». Ранее он был окружным, но в этом году на него приедут участники из других округов. В конкурсе могут принять участие исполнители 18 – 65 лет. ​

Ранее в пресс-службе Раменского историко-художественного музея сообщили РИАМО, что с начала 2021 года услугами музея воспользовались порядка 20 тыс. человек.

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