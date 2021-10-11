РИАМО - 11 окт. Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых китайских продуктов в Россию. В них выявили запрещенные компоненты, сообщает Газета.ru.

В кукурузной сублимированной лапше специалисты нашли ДНК генно-модифицированной кукурузы и сои. Такое же дополнение обнаружилось в кукурузных чипсах, яйцах с десертом из шоколадного крема и печеньях, в которых спрятана игрушка-сюрприз.

Доля ГМО-сырья в этих товарах оказалась выше 0,9%. Часть продуктов содержит запрещенные вещества в количестве, превышающем нормативы в 5 раз.

При этом маркировки о содержании ГМО-компонентов на продукции нет. Роспотребнадзор временно запретил ввозить продукты до 11 октября до особого распоряжения. Ситуация находится на контроле у специалистов.