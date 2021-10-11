РИАМО - 11 окт. Зачастую жители столицы обращаются к терапевту за медицинской помощью в связи с симптомами ОРВИ, аутоиммунными заболеваниями и постковидным синдромом, сообщила РИАМО врач-терапевт Людмила Лапа.

«К нам приходят и с ОРВИ, и с бронхитами, бронхиальными астмами, с постковидным состоянием, для восстановления после инсультов. <…> Достаточно много заболеваний, но в основном они хронические. Люди в основном приходят, уже когда тяжелобольные», - рассказала Лапа.

По ее словам, из хронических заболеваний москвичи часто жалуются на болезни легких, ревматоидный артрит и ожирение. Кроме того, офисные работники обращаются к врачам из-за плохого самочувствия, связанного со слабостью, усталостью, аутоиммунными заболеваниями и проблемами с щитовидной железой. Терапевт добавила, что не допустить развития хронических заболеваний помогут своевременное обращение к хорошему врачу и сдача анализов.

«Это общий анализ крови, общий анализ мочи. Биохимия и анализы крови на глюкозу. Надо проверять гормональный статус, смотреть, как работает щитовидка, если чувствуешь усталость, слабость», - сказала Лапа.

Она добавила, что молодым здоровым людям следует проходить обследования раз в год. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует проверяться два раза в год, например, весной и осенью, если человек страдает от сезонной аллергии.

«Усталость, слабость, сонливость или, наоборот, бессонница - надо сразу идти к врачу. Не надо тянуть ни одного дня, потому что заболевания хронические очень тяжело поддаются лечению», - отметила терапевт.