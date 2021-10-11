РИАМО - 11 окт. Аварийно-спасательные формирования ГБУ «Автомобильные дороги» с начала 2021 года совершили более 450 выездов. Специалисты работают на местах ДТП, помогая пострадавшим, оказывая первую помощь, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В настоящее время в формировании работают 173 специалиста, их обучают московские спасатели.

У дорожных спасателей 8 специальных автомобилей, оборудованных необходимыми для тушения пожаров и ликвидации последствий ДТП средствами.

Специалисты дежурят круглосуточно. Их посты расположены в 6 административных округах Москвы – на МКАД и возле станций метро «Ховрино», «Щелковская», «Красногвардейская», «Ясенево», «Кунцевская» и «Строгино».

Формирование создали в 2015 году. За все время его работы было совершено около 6,5 тыс. экстренных выездов.