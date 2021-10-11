РИАМО - 11 окт. В 2021 году фабрика «Елочка» в городском округе Клин планирует выпустить более 1 миллиона елочных игрушек, сообщили РИАМО в пресс-службе ОАО «Елочка».

В этом году на фабрике выпустили наборы новогодних елочных украшений по мотивам сказок, изделия уже поступили в продажу. Наибольшим спросом продукция фабрики пользуется в центральных регионах России.

«Елочка» - это старейшее российское предприятие по производству стеклянных елочных игрушек. На фабрике хранят лучшие традиции русского стекольного ремесла и ручной художественной росписи.

В Клину также работает единственный в России музей елочной игрушки «Клинское подворье». Там можно не только посмотреть богатую коллекцию старинных елочных украшений, но и увидеть процесс создания стеклянных елочных игрушек. Посетить музей можно с экскурсоводом.